Wien - Das Bankhaus Lampe verkauft seine auf Investments in erneuerbare Energien spezialisierte Sparte Lampe Equity Management, so die Experten von "FONDS professionell".Diese verwalte für die CEE Group fünf Fonds für institutionelle Investoren mit einem Volumen von 1,3 Milliarden Euro. Die Hamburger CEE Group bezeichne sich als einen der größten Investoren im Bereich der erneuerbaren Energien in Deutschland.

