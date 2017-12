Hamburg (ots) - Elke Rieck (56) verlässt Gruner + Jahr in allerbestem gegenseitigen Einvernehmen. Nach zwölf Jahren beim Hamburger Verlag möchte sie sich privaten Themen außerhalb der Medienbranche widmen. Elke Rieck wird noch bis Ende des Jahres ihre Funktion als Mitglied der G+J e|MS Geschäftsleitung vollständig ausfüllen und die Übergabe mit gestalten. Die beiden anderen Mitglieder der Geschäftsleitung, Frank Vogel und Marko Kuck, setzen die erfolgreiche Arbeit fort. Der Fokus von G+J e|MS liegt auf der crossmedialen Vermarktung journalistischer Qualitätsmarken und der Weiterentwicklung strategischer Kooperationen wie der Ad Alliance.



Stephan Schäfer, Chief Product Officer Gruner + Jahr: "Mit Elke Rieck geht eine von uns allen sehr geschätzte Kollegin und Top-Sales-Führungskraft. Sie hat mit ihren engagierten Außendienst-Teams erfolgreich dazu beigetragen, dass G+J e|MS im Markt, bei Kunden und Agenturen für hohe crossmediale Verkaufs-Expertise und Zuverlässigkeit steht. Wir bedauern ihre Entscheidung sehr, und ich danke ihr von Herzen. Aus einem erfolgreichen Führungstrio wird nun ein Duo, sonst aber ändert sich nichts. G+J e|MS bleibt der führende Qualitätsvermarkter. Frank Vogel und Marko Kuck werden den Bedürfnissen des Werbemarkts mit innovativen Ansätzen, Produkten und Kooperationen weiter Rechnung tragen und unser Qualitätsportfolio aus Print und Digital noch weiter ausbauen."



Elke Rieck: "Ich hatte bei Gruner + Jahr eine grandiose, erfolgreiche Zeit mit großartigen Menschen und verantwortungsvollen Aufgaben. Mein Wunsch ist es, im privaten Umfeld Neues zu entdecken und viele Reisen zu unternehmen. Ich bin der Geschäftsführung von G+J, Julia Jäkel, Stephan Schäfer und Oliver Radtke, meinen geschätzten Geschäftsleitungskollegen Frank Vogel und Marko Kuck und natürlich meinen Teams bei National Sales und G+J i|MS zutiefst dankbar - wir haben gemeinsam sehr viel erreicht. Darauf bin ich stolz."



Marko Kuck, 41, ist seit 2008 Geschäftsführer der G+J Electronic Media Sales GmbH und seit 2011 Mitglied der Geschäftsleitung von G+J e|MS. Er verantwortet künftig den Bereich Agency Solutions & Business Strategy. Darunter fällt auch International Media Sales. Der Diplomkaufmann arbeitet seit 2001 bei Gruner + Jahr.



Frank Vogel, 44, ist seit 2013 Mitglied der Geschäftsleitung von G+J e|MS. Seit 2015 hat er die Funktion des Sprechers inne. Der studierte Psychologe arbeitet seit 2006 bei Gruner + Jahr. Er ist in der Geschäftsleitung zukünftig für den Bereich National Sales & Sales Solutions verantwortlich.



OTS: Gruner + Jahr GmbH & Co KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6562.rss2



Pressekontakt: Ann-Catrin Boll Leiterin Marktkommunikation Gruner + Jahr GmbH & Co KG Telefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3196 E-Mail boll.ann-catrin@guj.de www.guj.de