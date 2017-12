Des einen Freud', des andern Leid'. Während der Halbleiterproduzent Dialog Semiconductor wohl gerade um einen Apple-Auftrag bangt, könnte der Leiterplattenproduzent AT&S eine größere Apple-Order in die Bücher bekommen haben. AT&S hat Anfang Oktober seine Prognose für das Gesamtjahr deutlich erhöht und spricht dabei von einer "sehr hohen Kundennachfrage in den letzten drei Monaten". Bei diesen "Kunden" könnte es sich eben um Apple handeln. Was ist dran am Apple-Gerücht und der Wahnsinnshausse ...

