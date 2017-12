Es gibt Nachrichten, die sind eigentlich gar keine, sie sind nur deshalb interessant, weil sie leitmedial bestätigen, was man längst weiß, aber was man bisher explizit und in klaren Worten nicht gesagt bekam. So heute die WELT zur Zuwanderungspolitik: "Deutschland bleibt Europas Asylmagnet". Seien wir ehrlich, jede anderslautende Nachricht wäre die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...