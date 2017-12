Mainz (ots) -



Ob shoppen, kommunizieren, spielen oder den nächsten Urlaub planen - knapp zweieinhalb Stunden verbringen die Deutschen durchschnittlich täglich im Internet. Kein Wunder, dass dort auch Betrüger nach ihren Opfern suchen. Der unkritische Blick vieler Verbraucher auf vermeintlich unschlagbare Online-Schnäppchen erleichtert ihnen das Handwerk. In "Tatort Internet: Plattform der Betrüger" erklärt ZDFinfo am Donnerstag, 7. Dezember 2017, ab 14.45 Uhr die Maschen der Abzocker.



So kommt der 67-jährige Rembert F. zu Wort, der im Internet einen Nebenverdienst suchte, um seine Rente aufzubessern. Ein Jobangebot auf Provisionsbasis brachte ihn an den Rand der Privatinsolvenz: Ohne es zu wissen, hat er sich der Geldwäsche strafbar gemacht.



Auch bei Dating-Portalen ist Vorsicht geboten, denn hinter der vermeintlichen großen Liebe verbirgt sich nicht selten ein gefälschtes Profil - betrieben von so genannten Internet-Kontaktmarkt-Schreibern, die eine Online-Ausbildung durchlaufen haben und fürs Chatten auf Provisionsbasis bezahlt werden. Ebenso boomt das Geschäft mit billigen Bahn-Tickets aus dem Netz. Werden die Fahrkarten der Deutschen Bahn auf anderen Plattformen zu Dumpingpreisen angeboten, ist das oft illegal: Dahinter steckt eine gewerbsmäßige Betrugsmasche, die mit gestohlenen Kreditkartendaten arbeitet.



Auch wenn das Telefon klingelt, wittern am anderen Ende der Leitung immer häufiger Betrüger ihre Chance. Sie schwatzen ihren Opfern teure Abos auf, entlocken ihnen sensible Daten oder ergaunern mit miesen Maschen hohe Geldbeträge. In "Tatort Telefon: Bei Anruf Abzocke" trifft ZDFinfo am Donnerstag, 14. Dezember 2017, 10.00 Uhr, Geschädigte und spricht mit Juristen, Ermittlern und anderen Experten. Szene-Insider und ehemalige Betrüger geben Einblick in die verborgene Welt krimineller Call-Center, die im In- und Ausland agieren.



ZDFinfo wiederholt "Tatort Internet: Plattform der Betrüger" am Sonntag, 17. Dezember 2017, 7.45 Uhr, und "Tatort Telefon: Bei Anruf Abzocke" am Donnerstag, 21. Dezember 2017, 17.15 Uhr.



