unten anbei bekommen Sie eine neue Ausgabe von unserem SI Video Talk mit folgenden Themen: - Stefan, wie kommt man zu einem Lithiumprojekt in Österreich? - Das Spannende hierbei ist ja, dass das Projekt bereits eine Minengenehmigung hat? - Was sind jetzt die nächsten Schritte? - Wie hoch sind ungefähr die Kosten? - Wann können wir mit was rechnen (Zeitlinie)? ... Sie finden das Video auch unter folgendem Link: https://smallcapinvestor.de/smallcap-investor-interview-mit-stefan-mueller-direktor-european-lithium-wkn-a2ar9a/ oder unter https://www.youtube.com/watch?v=nreWN0oiSqk

