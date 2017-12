Die SPD-Führung hat sich für "ergebnisoffene Gespräche" mit der Union über die Bildung einer Bundesregierung ausgesprochen. Der Parteivorstand habe einem entsprechenden Leitantrag für den am Donnerstag beginnenden Parteitag einstimmig zugestimmt, sagte SPD-Chef Martin Schulz am Montagnachmittag in Berlin.

Dabei gebe es "keine Vorfestlegung und keinen Automatismus" für eine Möglichkeit. Der SPD-Parteitag muss der Empfehlung des Parteivorstands noch zustimmen. Erst dann werde man Gespräche mit den anderen Parteien aufnehmen, sagte der SPD-Chef. "Sollte es zu Vereinbarungen mit anderen Parteien kommen, haben die Mitglieder im Rahmen eines Mitgliedervotums das letzte Wort", so Schulz.