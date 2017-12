Bonn/Köln (ots) -



Der Präsident der Generalzolldirektion, Uwe Schröder und der Leiter des Zollkriminalamtes, Norbert Drude, laden gemeinsam mit der Abteilungsleiterin III im Bundesministerium der Finanzen, Colette Hercher, Medienvertreter zu einer Feierstunde mit zahlreichen Gästen ein. Die Festrede wird von Herrn Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes, gehalten.



Termin: 11. Dezember 2017



Ort: im Zollkriminalamt, Bergisch Gladbacher Str. 837, 51069 Köln, Gebäude 5, Multimediaraum Beginn: 13:30 Uhr (Einlass ab 13:00 Uhr)



Während der Veranstaltung besteht die Gelegenheit zu Bild- und Tonaufnahmen sowie zu Einzelinterviews.



Im Rahmen des Medientermins besteht ab 13:00 Uhr Zugang zu einer Ausstellung mit fahndungsspezifischen Asservaten. Der Zutritt zum Gelände ist aus Sicherheitsgründen nur akkreditierten Medienvertretern gestattet. Aus organisatorischen Gründen ist es deshalb erforderlich, Ihre Teilnahme schriftlich bis zum 11. Dezember 2017, 10:00 Uhr bei der Generalzolldirektion (pressekonferenz.gzd@zoll.bund.de) anzumelden. Bitte geben Sie dabei folgende Daten an: Name, Vorname, Geburtsdatum, Redaktion, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.



Pressekontakt: Generalzolldirektion Pressestelle Stefan Kirsch Telefon: 0228/303 11600 pressestelle.gzd@zoll.bund.de