Brechen - Debüt am Kapitalmarkt - die Woche startet mit einem neuen Anleihen-Angebot, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.Die österreichische Euges mbH biete ab dem 04.12.2017 zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro an. Das Angebot sei dabei in zwei Anleihen, das WohnWertPapier (ISIN AT0000A1Z3Q4/ WKN A19S03) und das BauWertPapier (ISIN AT0000A1Z3P6/ WKN nicht bekannt) gesplittet, die den jeweiligen Geschäftsbereichen des Unternehmens zugeordnet seien.

