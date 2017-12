Wien - Die neuerlich guten Monatsergebnisse machen Asiens Aktienmärkte zu den - vorläufigen - Top-Performern des Jahres 2017, wie das aktuelle "FONDS professionell" Fondsbarometer zeigt.Die im Vormonat an dieser Stelle beschriebene Aufwärtsbewegung der asiatischen Aktienmärkte habe sich auch im November weiter fortgesetzt. Damit hätten Fonds, die in China investieren würden, die ersten elf Monate dieses Jahres als erfolgreichste Kategorie beendet. Fast 45 Prozent hätten jene Anleger, die auf das Reich der Mitte gesetzt hätten, mit ihren Fonds in Durchschnitt verdient, der im Fall der Mountain-View-Fondsindices 27 Produkte umfasse.

