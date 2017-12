Sowohl Profis als auch Privatanleger setzen zum Ende des Börsenjahres 2017 verstärkt auf steigende Kurse. Doch dieses Verhalten dürfte für eine unangenehme Nebenwirkung an den Märkten sorgen.

Fällt die Jahresendrally 2017 aus? Oder geht vielleicht die langjährige Börsenhausse ihrem Ende entgegen? Solch einen Eindruck konnten Anleger in der vergangenen Handelswoche gewinnen. Denn das deutsche Börsenbarometer rutschte in einem eher starken Börsenmonat November unter die Marke von 13.000 Punkten und ging am Freitag mit 12.861 Zählern und einem Minus von 1,5 Prozent aus dem Handel.

Doch die Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment gibt Entwarnung. Laut Einschätzung von Stephan Heibel, der die wöchentliche Erhebung unter mehr als 2700 Anlegern analysiert, gibt es kein weiteres großes Abwärtspotenzial. "Ich denke, das war's vorerst", meint der Inhaber des Analysehauses Animusx nach dem Minus der Vorwoche.

"Die Ergebnisse der Handelsblatt-Umfrage zeigen ein optimistisches Bild der Anleger in Deutschland", erläutert der Sentimentexperte. Entsprechend seien die Investoren positioniert. Weiteres Kaufinteresse bestehe jedoch nicht mehr, wohl aber existiere die Angst, bei fallenden Kursen die erzielten Buchgewinne zu verlieren. Daher werde bei leichten Anzeichen einer Korrektur sofort verkauft.

Denn internationale Anleger bevorzugen derzeit US-Aktien. "Der designierte US-Notenbankpräsident Jerome Powell hat seine Version der ,Whatever it takes'-Rede abgeliefert, indem er in der vergangenen Woche ankündigte, auf konjunkturelle Probleme mit angemessener Durchschlagskraft zu reagieren", meint Heibel. Das schaffe Vertrauen gegenüber den US-Finanzmärkten und sei der wesentliche Grund für die steigenden US-Aktienmärkte trotz eines erneuten Raketentests in Nordkorea.

Was mit ,Whatever it takes' gemeint ist: Auf dem Höhepunkt der Euro-Krise sagte EZB-Chef Mario Draghi am 26. Juli 2012 einen entscheidenden Satz: Er werde alles tun, um den Euro zu retten. Auf Englisch: "Whatever it takes".

Die Börsenlage in Deutschland ist aktuell anders im Vergleich zu den USA. Hier trafen leichte Verkäufe auf Anleger, die laut Daten der Stuttgarter Börse Euwax und der Frankfurter Terminbörse Eurex extrem auf steigende Kurse spekulierten. Das Ergebnis: Gewinne wurden schnell gesichert. Gepaart mit der Angst vor Verlusten kam es zum heftigen Ausverkauf am Ende der abgelaufenen Woche.

Die massiven Spekulationen auf steigende Kurse haben eine weitere Auswirkung. ...

