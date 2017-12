Royal Dutch Shell hat die Zeiten der Aktien-Dividende beendet und will wieder eine Bar-Dividende zahlen. Die Aktie zog daraufhin in der vergangenen Woche kräftig an. Für Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, war der Schritt wie für viele Analysten eine positive Überraschung. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um den Ölpreis der Sorte Brent, Gazprom und BASF. Das komplette Interview finden Sie hier.