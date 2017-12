Die Loxam Gruppe ("Loxam") hat den irischen Baumaschinenvermieter Swan Plant Hire ("Swan") von seinen privaten Gründungsaktionären erworben.

Swan wurde vor über 45 Jahren gegründet und betreibt zwei Niederlassungen in Dublin. Das Unternehmen hat ein treues und gut diversifiziertes Kundenportfolio sowie solides Fachwissen im allgemeinen Baumaschinenverleih entwickelt.

Gérard Déprez, President von Loxam, sagte: "Durch diese Übernahme kann Loxam seine Position im Raum Dublin sowie den Zweig Loxam Access stärken und seine Bandbreite an Baumaschinen diversifizieren und ergänzen. Wir freuen uns über den Ausbau unserer Präsenz in diesem dynamischen Land, in dem Loxam seit 18 Jahren ein Baumaschinenverleihgeschäft betreibt und heißen die Swan-Mitarbeiter bei Loxam willkommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Brian Connolly, Managing Director, ergänzte: "Wir sind davon überzeugt, dass unseren Mitarbeitern mit der Übernahme von Swan durch Loxam eine großartige Chance bei dem europaweit führenden Unternehmen der Baumaschinenverleihbranche geboten wird. Wir sind davon überzeugt, dass Swan durch die Übernahme von Loxams Fachkenntnissen und weltweiten Wachstumsaussichten profitieren wird. Wir werden die Weiterentwicklung von Swan mit Interesse verfolgen."

Über Loxam:

LOXAM ist mit rund 7.200 Mitarbeitern und einem ungeprüften konsolidierten Pro-forma-Umsatz von 1.330 Millionen Euro im Jahr 2016 der führende Baumaschinenvermieter Europas. Das Niederlassungsnetz von LOXAM mit mehr als 725 Standorten umspannt 13 europäische Länder (Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Belgien, die Schweiz, Spanien, Portugal, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Dänemark und Norwegen) sowie Marokko im Nahen Osten und Brasilien.

