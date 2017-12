Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), ein weltweit führender Netzwerkdienstleister (Network as a Service, NaaS), gab heute bekannt, den Amazon Web Services (AWS)-Netzwerkkompetenz-Status erreicht zu haben. Diese Kennzeichnung würdigt die branchenführende Software-Defined-Networking-Technologie (SDN), die Megaport zur Unterstützung seiner Kunden bei der Einführung, Entwicklung und Bereitstellung von Netzwerken über 179 Standorte hinweg anbietet.



Das Erreichen der AWS-Netzwerkkompetenz hebt Megaport als Mitglied des AWS-Partnernetzwerks (APN) hervor, das unter Beweis gestellte, fachbezogene technische Leistungsfähigkeit und bewährten Kundenerfolg mit besonderem Fokus auf netzwerkbasierter, skalierbarer, sicherer und direkter Konnektivität (https://www.megaport.com/services/amazon-web-services/) bietet. Um diese Kennzeichnung zu erhalten, müssen APN Partner über tiefgreifende Fachkompetenz verfügen und reibungslose Lösungen auf AWS liefern.



"Die Innovation und Bandbreite unserer Dienste bei AWS sind schon immer sehr interessant für unsere Unternehmenskunden gewesen", erklärte Vincent English, Chief Executive Officer bei Megaport. "Unser SDN verhilft Unternehmen zu einer schnellen Verbindung mit AWS Direct Connect. Die große Reichweite von Megaports weltweiter Netzwerkpräsenz erhöht durch AWS Network Direct-Enablement in neuen Regionen die Anbindung an AWS-Dienste und stärkt Unternehmen mit einem verbrauchsabhängigen Netzwerkmodell. Wir fühlen uns geehrt, den AWS-Netzwerkkompetenz-Status erreicht zu haben und werden weiterhin Funktionalitäten entwickeln, die die Vernetzung unserer Kunden noch problemloser werden lassen."



AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für Start-Ups bis hin zu weltweiten Unternehmen. Zur Unterstützung der reibungslosen Integration und Bereitstellung dieser Lösungen gründete AWS das AWS Partnerkompetenz-Programm (https://aws.amazon.com/partners/competencies/), das Kunden dabei zur Seite steht, Beratungs- und Technologie-Partner mit fundierter Branchenerfahrung und Expertise im APN ausfindig zu machen.



Durch das Megaport-SDN können sich Unternehmen in weniger als einer Minute mit 10 AWS-Regionen und über 25 AWS Direct Connect-Standorten weltweit vernetzen. Megaport unterstützt ein Pay-As-You-Go-Modell, das einen komfortablen und kostengünstigen Verbindungsweg zur Cloud ermöglicht. Mit Megaport können Kunden sich weltweit von einem einzigen Zusammenschaltungspunkt aus mit mehreren AWS-Regionen vernetzen. Dadurch können sie multiregional zu einem Bruchteil der üblichen Kosten wirksam agieren.



Megaport: Daten und Fakten



Megaport ist weltweit führender Anbieter für elastische Zusammenschaltungsdienste. Unter Einsatz von Software-Defined-Networking (SDN) verhilft die globale Plattform des Unternehmens ihren Kunden zu einer Verbindung ihrer Netzwerke mit anderen Diensten durch das gesamte Megaport-Netzwerk hindurch. Dienste können von Kunden über Mobilgeräte, ihre Computer oder unsere offene API direkt kontrolliert werden. Die großflächige Präsenz des Unternehmens in Australien, dem asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika und Europa bietet eine neutrale Plattform, die zahlreiche, wichtige Datenzentrenbetreiber in verschiedenen Märkten umfasst.



Das 2013 etablierte und von Bevan Slattery gegründete Unternehmen Megaport hat die weltweit erste SDN-basierte Plattform für elastische Zusammenschaltung geschaffen. Diese ist darauf ausgelegt, Unternehmen, Netzwerken und Diensten die sicherste und reibungsloseste On-Demand-Konnektivität zur Verfügung zu stellen. Unter der Führung von Vincent English wurde Megaport von einem äußerst erfahrenen Team mit umfangreichem Know-How im Aufbau globaler Carrier-Netzwerke im großen Maßstab errichtet und verbindet über 179 Rechenzentren mehr als 750 Kunden weltweit. Megaport ist Technologiepartner von Alibaba Cloud, Oracle Cloud-Partner, APN-Technologiepartner und Partner von Microsoft Azure ExpressRoute sowie Google Cloud Interconnect.



Megaport, Virtual Cross Connect, VXC und MegaIX sind eingetragene Handelsmarken von Megaport (Services) Pty Ltd ACN 607 432 646.



Weitere Informationen zu Megaport finden Sie unter www.megaport.com.



