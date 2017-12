HAMBURG (dpa-AFX) - Die Taxi-App MyTaxi hat ihren Leistungsumfang in Hamburg um eine Funktion ergänzt, mit der sich zwei einander fremde Fahrgäste einen Wagen teilen können. Damit seien für die Kunden Einsparungen von 30 bis 50 Prozent je Taxifahrt möglich, sagte Alexander Mönch, MyTaxi-Chef für Deutschland und Österreich, am Montag in Hamburg. Ein erster Test des Angebots in Warschau sei erfolgreich verlaufen und habe in Spitzenzeiten am Wochenende bis zu 30 Prozent geteilte Fahrten ergeben. So solle nicht nur der innerstädtische Verkehr entlastet werden, sondern MyTaxi wolle auch neue Kundengruppen für das Taxifahren gewinnen./egi/DP/she

