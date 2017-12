Der amerikanische Versicherungskonzern Aetna (ISIN: US00817Y1082, NYSE: AET) wird weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe von 50 US-Cents ausbezahlen, wie am Montag berichtet wird. Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 2,00 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 181,31 US-Dollar bei 1,10 Prozent (Stand: 1. Dezember 2017). Die Auszahlung erfolgt am 26. Januar 2018 (Record ...

