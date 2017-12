Eckernförde (ots) -



Am Donnerstag, den 7. Dezember 2017 um 10 Uhr, wird der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Andreas Krause (61), mit seinem Amtskollegen aus Norwegen, Rear Admiral Nils Andreas Stensønes (53), die Kooperationsvereinbarung für eine bisher beispiellose maritime Zusammenarbeit unterzeichnen.



Die langfristige strategische Partnerschaft ist auch ein Beitrag zum weiteren Aufwuchs der Deutschen Marine und ein wichtiger Schritt hin zur aufgabengerechten Ausstattung. Denn mit den zwei zusätzlichen Ubooten, die Bestandteil der Kooperation sind, verfügt die Deutsche Marine dann über die seit Jahren konzeptionell geforderten acht Uboote. Mit diesen wird die Einsatzbereitschaft der Marine gestärkt.



Gemeinsam mit Norwegen soll unter Nutzung verfügbarer Technologien des Weiteren eine neue Generation von Flugkörpern entwickelt werden. Langfristig soll die Fähigkeit zur Wirkung auf große Entfernungen gegen See- und Landziele sichergestellt werden.



Die langfristig angelegte, vertiefte Zusammenarbeit der beiden Marinen soll sich neben den Bereichen Uboote und Lenkflugkörper und den damit verbundenen angrenzenden Feldern Logistik, Ausbildung und Verfahrensentwicklung auch auf eine intensivierte Zusammenarbeit in weiteren Bereichen erstrecken - zum Beispiel gemeinsame Übungen. Die bilaterale Zusammenarbeit ist ein hervorragendes Beispiel vertiefter Kooperation, die auch für weitere europäische Partner attraktiv sein soll. Durch die Erweiterung des Kooperationsnetzwerkes werden zusätzliche Synergieeffekte erwartet.



Hinweise für die Presse



Medienvertreter sind zum Pressetermin "Starker militär-strategischer Partner der Zukunft" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.



Termin:



Donnerstag, den 7. Dezember 2017. Eintreffen bis spätestens 10 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.



Ort:



Marinestützpunkt Eckernförde, Am Ort 6, 24340 Eckernförde



Programm:



Bis 10 Uhr:



Eintreffen Medienvertreter sowie Einweisung in das Programm



10.30 Uhr:



Möglichkeit von Schnittbildern und Fotogelegenheit bei Ankunft der Inspekteure am Ausbildungszentrum Uboote (AZU)



10.35 Uhr:



Möglichkeit von Schnittbildern und Fotogelegenheit im Führungswaffeneinsatzsimulator



11.15 Uhr - 11.45 Uhr:



Rundgang durch das AZU mit Presse, anschließend Gang zum Tender "Main"



12.05 Uhr - 12.20 Uhr:



Bordzeremoniell: Möglichkeit von Schnittbildern und Fotogelegenheit, anschließend Gang auf die Brücke vom Tender "Main"



12.25 Uhr - 12.55 Uhr:



Pressestatement



12.55 Uhr - 13.30 Uhr:



Möglichkeit von Schnittbildern und Fotogelegenheit Marinestützpunkt und Einheiten im Hafen



13.35 Uhr:



Ende der Veranstaltung



Anmeldung:



Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 6. Dezember, 14 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49 (0)4351-66-5238 zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum Marine Außenstelle Eckernförde Tel.: +49 (0)4351-66-5016 E-Mail: markdopizasteckernfoerde@bundeswehr.org