Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland will sich nach Aussagen des geschäftsführenden Bundesfinanzministers Peter Altmaier (CDU) bei der Sitzung der Eurogruppe in Brüssel für einen breiten Konsens stark machen, was den neu zu wählenden Chef dieser Ländergruppe angeht. "Wir wollen dazu beitragen, dass sich am Ende möglichst viele Länder hinter dem versammeln können, der zum Schluss endlich gewählt wird, und so werden wir heute in der Eurogruppe auch agieren", sagte Altmaier bei seiner Ankunft zu der Sitzung in Brüssel. "Meine Hoffnung ist, dass wir am Ende des Tages ein klares Signal geben, dass die Eurogruppe geschlossen ist, und dass sie weiterhin auch geschlossen agieren wird."

Die Finanzminister der Euro-Staaten müssen die Personalentscheidung treffen, weil die Amtszeit des bisherigen Eurogruppen-Chefs Jeroen Dijsselbloem am 13. Januar endet. Ihren Hut in den Ring geworfen haben vier Kandidaten: der Portugiese Mario Centeno, der Luxemburger Pierre Gramegna, der Slowake Pater Kazimir und die Lettin Dana Reizniece-Ozola. Laut Berichten wurden Centeno im Vorfeld die besten Chancen eingeräumt. Auch direkt vor der Sitzung sprachen sich einige Finanzminister für den Portugiesen aus, so der Italiener Giulio Tremonti und der Spanier Luis de Guindos.

Auf der Agenda am Montag stehen zudem Beratungen über den Stand des griechischen Hilfsprogramms sowie über Steuern und Abgaben und über die Überwachung der Haushaltspolitik der Mitgliedsländer. Altmaier warnte vor einer zu wenig ambitionierten Budgetpolitik. "Wir sehen das Risiko, dass immerhin sechs Länder den Stabilitäts- und Wachstumspakt möglicherweise verletzen werden", sagte er. Er werde seinen Kollegen "ganz klar" sagen, dass man in den derzeit wirtschaftlich guten Zeiten dafür sorgen müsse, "dass die nationalen Probleme gelöst werden, dass die Defizite zurückgeführt werden".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2017 08:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.