Erprobte Handelsstrategien kombiniert mit einer modernen Plattform zur Überwachung des eigenen Ersparten und ein wöchentlicher Börsendienst, der alles begleitet: Das ist die Geldanlageform 2.0 - und wird ermöglicht durch das smartDepot. Viele Anleger haben bereits erkannt, dass das Sparbuch nicht mehr die beste Anlageform ist. In Zeiten von Null- oder sogar Negativzinsen nagt die Inflation am Ersparten. Zwar schrumpft das Geld auf dem Konto nicht, aber die reale Kaufkraft nimmt stetig ab. Die Deutschen verlieren so jedes Jahr insgesamt mehrere Millionen Euro. Wenn Sie Ihr Geld nicht schleichend durch die Inflation verlieren wollen, ist die Anlage in Wertpapieren die beste Alternative. Allein der DAX liefert in einem langfristigen Horizont eine jährliche Rendite von rund acht Prozent. Dennoch ist die Hürde, am Aktienmarkt einzusteigen, hoch. Die meisten Sparer schrecken vor dem teilweise undurchsichtigen Börsendschungel zurück. Allerdings lohnt sich der Schritt, wenn man typische Anfängerfehler kennt und vermeiden kann. Dann ist es möglich, bei einem überschaubaren Risiko eine solide Rendite zu erzielen. So sollte es Ihnen gelingen, der Inflation langfristig ein Schnippchen zu schlagen, Ihr Erspartes gewinnbringend anzulegen.

