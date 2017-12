ROUNDUP: Dialog versucht Apple-Ängste zu zerstreuen - Aktie bricht ein

LONDON - Der Chipentwickler Dialog Semiconductor beliefert den Technologiekonzern Apple weiter mit Komponenten für dessen Smartphones. Allerdings räumte der Konzern am Montag auch ein, dass Apple die Ressourcen und die Fähigkeiten habe, diese Chips in wenigen Jahren auch selbst zu entwickeln. Auswirkungen auf das Geschäft im kommenden Jahr sieht Dialog jedoch nicht. Was offensichtlich als Beruhigung der Investoren geplant war, ging jedoch nach hinten los: Die Dialog-Aktie brach am Vormittag erneut ein.

Lufthansa: Verzichten bei Niki-Übernahme weitgehend auf Slots

FRANKFURT - Der Lufthansa-Konzern hat im EU-Kartellverfahren weitgehende Zugeständnisse gemacht, um die Air-Berlin-Tochter Niki doch noch übernehmen zu dürfen. "Wir übernehmen praktisch eine Niki sozusagen ohne Slots, wenn es dann zum OK der Europäischen Kommission kommt", sagte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr am Montag in Frankfurt. In Düsseldorf sollten gar keine Start- und Landerechte mehr bei dem österreichischen Ferienflieger bleiben, in Palma de Mallorca nur einige wenige, erläuterte der Chef des größten Luftverkehrskonzerns Europas auf Nachfrage.

Air-Berlin-Technik verkauft

BERLIN - Der Verkauf der Techniksparte der insolventen Air Berlin ist unter Dach und Fach. Der Serviceanbieter Nayak hat nach eigenen Angaben wie geplant den Kaufvertrag unterzeichnet. Der Großteil der Arbeitsplätze geht dabei verloren: In Berlin werden 80 Beschäftigte übernommen, in Düsseldorf 170, wie die Bietergemeinschaft Zeitfracht-Nayak am Montag mitteilte. Den 700 übrigen Mitarbeitern stehe eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft offen.

ROUNDUP: Nach DHL-Erpressung gehen viele Hinweise ein

POTSDAM - Bei der Fahndung nach dem DHL-Erpresser hat die Potsdamer Polizei bereits zwei Dutzend Hinweise erhalten. Eine heiße Spur sei aber noch nicht darunter, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Die nach der Auslieferung einer Paketbombe an einen Apotheker am Potsdamer Weihnachtsmarkt gebildete Sonderkommission "Luise" wurde auf inzwischen etwa 50 Mitarbeiter aufgestockt.

Uniper-Finanzvorstand Delbrück kann sich Zukäufe vorstellen

FRANKFURT - Wenige Tage vor dem Investorentag des Kraftwerksbetreibers Uniper hat Finanzvorstand Christopher Delbrück erste Einsichten in die weitere Entwicklung des Unternehmens gegeben. So habe Uniper die "härteste Phase der Entschuldung" hinter sich gelassen, sagte Delbrück in einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem "Finance"-Magazin. Auch dank des kürzlich abgeschlossenen Verkaufs der Beteiligung an dem russischen Gasfeld Yushno-Russkoje geht der Manager davon aus, zum Jahresende die Nettoverschuldung auf rund 2,5 Milliarden Euro zu senken.

ROUNDUP: Opel-Eigner PSA schmiedet mit Japanern Elektromotoren-Allianz

PARIS - Der französische Autohersteller PSA und der japanische Nidec-Konzern schmieden eine Allianz für Elektromotoren. PSA und Nidec Leroy-Somer halten je 50 Prozent an einem neuen Gemeinschaftsunternehmen für die Herstellung dieser Motoren in Frankreich. Das teilten PSA mit den Marken Peugeot, Citroën und DS und Nidec am Montag in Paris mit. Nidec ist Weltmarktführer für Präzisions-Elektromotoren.

Kreise: China will Steuervorteil für Elektroautos verlängern

PEKING - China will den Absatz von Elektroautos offenbar noch länger über Steuervorteile ankurbeln. Die Regierung wolle jetzt mindestens bis zum Jahr 2020 bei Autos mit Elektro-, Hybrid- oder Brennstoffzellen-Antrieb auf die zehnprozentige Umsatzsteuer verzichten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

ROUNDUP: Rio Tinto findet neuen Verwaltungsratschef - Mehr Geld für Aktionäre

LONDON - Der Bergbaukonzern Rio Tinto setzt weiterhin lieber aufs Sparen als auf eine kostspielige Expansion. Am Montag stellte der Konzern den Industrieveteranen Simon Thompson als künftigen Verwaltungsratschef vor - und veröffentlichte einen Plan, wie er absehbar höhere Ausschüttungen für die Aktionäre erreichen will. So will Rio Tinto seine Produktivität erhöhen und über die kommenden fünf Jahre einen zusätzlichen freien Barmittelzufluss von fünf Milliarden US-Dollar erzielen.

Trotz Problemen: Airbus will 2017 über 700 Verkehrsflugzeuge ausliefern

PARIS/TOULOUSE - Der Flugzeugbauer Airbus rechnet trotz langwieriger Probleme mit Zulieferern in diesem Jahr mit einem Produktionsrekord. Der Hersteller wolle weiterhin mehr als 700 Flugzeuge ausliefern, sagte der Chef des Verkehrsflugzeug-Geschäfts, Fabrice Brégier, der französischen Tageszeitung "Les Echos" (Montag). Das zwischenzeitlich ausgegebene Ziel von 720 Auslieferungen wiederholte Brégier jedoch nicht. Finanzchef Harald Wilhelm hatte Ende Oktober knapp 720 Verkehrsflugzeug-Auslieferungen in Aussicht gestellt - dies jedoch von Fortschritten bei den Triebwerksherstellern abhängig gemacht.

ROUNDUP 2: Volkswagen-Tochter Moia stellt Elektro-Fahrzeug für Car-Pooling vor

BERLIN - Die Volkswagen -Tochter Moia hat ihr erstes eigenes Fahrzeug und ein umfassendes Konzept für die Bildung von Fahrgemeinschaften vorgestellt. Auf der Konferenz TechCrunch Disrupt in Berlin präsentierte Moia-Chef Ole Harms am Montag einen vollelektrischen Minibus, der bis zu sechs Fahrgästen Platz bietet und für Fahrdienstleistungen eingesetzt werden soll.

Weitere Meldungen -Schweizer Banken reagieren auf saudische Anti-Korruptions-Aktion -Defizitärer Regionalflughafen: Prüfung des Kassel Airports läuft -Wieder Streik bei Amazon in Leipzig -'Bild' und 'Focus' einigen sich - kein Streit wegen Online-Inhalten -Flugausfälle wegen des Schnees: 240 Passagiere auf Notbetten -Nach Schlecker-Urteil: Staatsanwaltschaft verzichtet auf Revision -Real entfernt Nazi-Artikel nach Kritik aus Online-Shop -Billigflieger Wizz Air verdreifacht Flotte in neun Jahren -Barry Callebaut schließt Kauf der Zutaten-Sparte von Gertrude Hawk ab -Franz-Josef Paefgen wird neuer Chef des ZF-Aufsichtsrats -Amazon: Bundesliga soll überall zu hören sein -ROUNDUP: Netzagentur stoppt Abzocke mit teuren Handy-Rückrufen -Philippinen stoppen riskante Impfung gegen Dengue mit Mittel von Sanofi -ROUNDUP: Ex-Manager von Unister-Konzern zu Bewährungsstrafen verurteilt

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /das

AXC0167 2017-12-04/15:20