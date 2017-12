Baden-Baden (ots) -



"Bach! Auch du kannst singen - Ein Chor fürs Leben / Sonntag, 10. Dezember, 14:30 Uhr, SWR Fernsehen



Der Chorleiter Patrick Bach stellt sich seinen eigenen Berührungsängsten. Er nimmt ein Projekt an, bei dem er Familien mit einem schwerkranken Kind dazu bringen soll gemeinsam zu singen. Ob Bach dieses Vorhaben gelingen kann? Auf jeden Fall ist er sich sicher: "Jeder Mensch kann singen!" Deshalb macht er es sich zur Aufgabe, die unterschiedlichen Stimmen in kurzer Zeit zu einem Chor zu vereinen und mit ihnen ein Abschlusskonzert zu organisieren. Die letzte von vier neuen Folgen "Bach! Auch du kannst singen - Ein Chor fürs Leben" ist am Sonntag, 10. Dezember 2017, 14:30 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.



Musik bringt Familien von schwerkranken Kindern zusammen Ein Kind mit einer lebensverkürzenden Krankheit zu bekommen, ist für die ganze Familie eine große Herausforderung. Die Eltern müssen die medizinische Versorgung managen, sich mit Krankenkassen auseinandersetzen und haben weniger Zeit für ihre anderen Kinder. Sie bekommen Vorurteile und Verunsicherung zu spüren, denn Krankheit, Behinderung und Tod finden in der Gesellschaft wenig Raum. Der Chorleiter Patrick Bach will das mit seinem Projekt ändern. Über die Musik soll der Kontakt von betroffenen Familien untereinander verbessert und gleichzeitig das Thema "Kinderhospiz" in die Öffentlichkeit gebracht werden. Bei seiner Recherche lernt Patrick Bach vier Familien kennen, die voll Optimismus und Lebensfreude ihren schwierigen Alltag meistern. Er trifft Pfleger, Mediziner sowie ehrenamtliche Helfer und lädt sie dazu ein, sich seinem musikalischen Projekt anzuschließen. Ein Udo-Lindenberg-Konzert bringt Patrick Bach schließlich auf die Idee den Hit "Hinterm Horizont" zu einem Chorstück umzuarbeiten. Die Resonanz der Freiburger Bevölkerung ist übersteigt alle Erwartungen. Am Ende befinden sich die Kinder mit ihren Eltern, Helfern und Ärzten auf dem größten Platz der Stadt. Vor dem Freiburger Münster kommt es zum Finale. Ein Projekt, das schöne Klänge und Gänsehaut erzeugt. Bewegende Momente für alle und die Erkenntnis, dass es beim Thema Kinderhospiz vor allem auch um Leben geht. "Bach! Auch du kannst singen" ist eine Produktion von kurhaus production im Auftrag des SWR.



