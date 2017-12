Nordkorea ist laut Nato in der Lage, Europa und Nordamerika anzugreifen. Darüber beraten am Dienstag die Nato-Außenminister. Generalsekretär Stoltenberg fordert "maximalen Druck" auf Nordkorea.

Die Nato geht davon aus, dass Nordkorea mit seinen Interkontinentalraketen auch Europa und Nordamerika angreifen könnte. Der Raketentest in der vergangenen Woche habe gezeigt, dass alle Alliierten in Reichweite seien, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag. Deshalb müsse vor allem über Wirtschaftssanktionen ...

