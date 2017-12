Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts024/04.12.2017/15:00) - Die steigende Variantenvielfalt und das zunehmende Anspruchsniveau der Kunden haben zur Folge, dass die Kundenanforderungen wesentlich differenzierter geworden sind. Hier können kundenorientierte Informationssysteme wie E-Commerce-Anwendungen, die eine Schnittstelle zwischen Interessenten und Unternehmen darstellen, mit ihren Vorteilen punkten. Das Online-Portal von ebm-papst ist seit Anfang Juni verfügbar. Besucher haben die Möglichkeit, sich über das Produktportfolio, welches von Motor über Getriebe bis hin zu Elektroniken, Bremsen und Gebern reicht, zu informieren und ihre Antriebslösung selbst zusammen zu stellen. Dem Nutzer werden die benötigten Daten wie beispielweise Spezifikationen, Kennlinien oder 3D Modelle in einer kompakten Form online, schnell und kompakt zur Verfügung gestellt. Ein besonderes Feature stellt die 360° Ansicht mit zoom in / zoom out Funktion dar. Aus einem modularen Baukasten (Motoren mit integrierter Logik- & Leistungselektronik, wahlweise Getriebe, Geber und Bremse) kann der Nutzer im Portal selektieren und sein Antriebssystem zusammenstellen. Dieser Antriebs-Baukasten umfasst mehrere Motortechnologien für verschiedene Anwendungsfälle mit Abgabeleistungen von 5 bis 750 Watt. Je nach Anwendungsfall kann der Nutzer im Online-Portal Motoren der Motorbaureihen ECI (bürstenlosen Innenläufermotoren), VD / VDC (Bürstenlose Außenläufermotoren) und BCI (bürstenbehaftete Innenläufermotoren) auswählen. Ergänzend zu den bereits erwähnten Motoren, Elektronikmodulen und den Anbaukomponenten Geber und Bremse findet der Interessent in dem Online Portal auch geeignete Getriebe wie Planeten-, Winkel- oder Stirnradgetriebe. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 1,9 Mrd. Euro. ebm-papst beschäftigt über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst St. Georgen Ansprechpartner: Anja Nießner Tel.: +49 7724 81-1311 E-Mail: anja.niessner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171204024

