Hannover - Vergangene Woche stand für die Teilnehmer an den Rohölmärkten selbstredend das Treffen der OPEC sowie weiterer ölproduzierender Länder unter der Führung Russlands am Donnerstag in Wien im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der NORD LB. Wie einhellig erwartet, sei das Abkommen zur Fördermengenreduzierung um 1,8 Millionen Barrel pro Tag um neun weitere Monate und damit bis zum Jahresende 2018 verlängert worden.

