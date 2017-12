Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte zu Wochenbeginn ihre Rekordjagd wieder aufnehmen. Mit der Verabschiedung der US-Steuerreform durch den Senat hat das wichtige Wahlkampfversprechen von US-Präsident Donald Trump eine weitere entscheidende Hürde genommen. Dies sorgt für Zuversicht unter den Investoren, dass eine Umsetzung in greifbare Nähe gerückt ist.

Das Repräsentantenhaus hatte die Steuerreform bereits Mitte November abgesegnet. Beide Kammern müssen nun ihre Versionen der Reform abgleichen. Die gemeinsame Fassung soll Trump dann bis Weihnachten vorgelegt werden. Der Future auf den S&P-500 deutet auf einen freundlichen Start am Kassamarkt hin.

Noch am Freitag hatten die Entwicklungen in der US-Politik auf das Sentiment gedrückt. Vor allem die Russland-Affäre, mit dem Schuldbekenntnis des ehemaligen nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn, hatte die Indizes deutlich ins Minus gedrückt. Doch bereits im späten Handel konnte der Markt einen Großteil der Verluste wieder aufholen. Trump hat am Wochenende erneut geheime Absprachen zwischen seinem Wahlkampfteam und Russland dementiert. Doch könnten neue Entwicklungen in der Affäre den Markt jederzeit wieder belasten, so ein Teilnehmer.

Für einen Impuls könnte eine halbe Stunde nach Handelsstart der Auftragseingang der US-Industrie für den Oktober sorgen. Hier wird mit einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vormonat gerechnet.

Dollar profitiert von US-Steuerreform - Goldpreis fällt

Nach der Zustimmung des Senats zur US-Steuerreform baute der Dollar seine Gewinne zunächst aus, hat einen Teil aber mittlerweile wieder abgegeben. Der Euro rutschte im Tagestief bis auf 1,1836 Dollar. Aktuell liegt die Gemeinschaftswährung bei 1,1853 Dollar, nach knapp 1,19 Dollar am Freitag vor der Entscheidung des Senats. Die Politik bleibe aber ein wichtiger Einflussfaktor auf die Wechselkurse, stellt Commerzbank-Analystin Esther Reichelt fest. Zum Wochenauftakt überwiege zwar Erleichterung darüber, dass der US-Senat mit dem Steuergesetzentwurf eine größere Reform auf den Weg gebracht habe. Doch vor Weihnachten müssten noch zahlreiche Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden. Dazu kommt der drohende "Government Shutdown", denn zum Wochenausklang läuft die Ausgabenermächtigung für die US-Regierung aus.

Mit dem festen Dollar steht der Goldpreis unter Druck. Der Preis für die Feinunze reduziert sich um 0,4 Prozent auf 1.275 Dollar. Dazu komme die gestiegene Zuversicht, dass die Steuerreform in den USA möglicherweise noch vor Weihnachten umgesetzt werde, heißt es. Auch dies belastet den "sicheren Hafen" Gold.

Auch die Ölpreise geben mit dem festen Dollar nach. Die positive Reaktion auf die Verlängerung der Fördermengenbegrenzung ist zudem schon wieder verflogen, merkt ein Marktteilnehmer an. "Die Reaktion war begrenzt, da sich im Endeffekt kaum etwas geändert hat", so Analyst Olivier Jakob von Petromatrix. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fällt um 0,9 Prozent auf 63,16 Dollar. Für WTI geht es um 1,0 Prozent auf 57,79 Dollar nach unten.

Mit dem positiven Umfeld am Aktienmarkt sind US-Anleihen nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere steigt um 3 Basispunkte auf 2,39 Prozent.

Bankenwerte erneut mit Gewinnen erwartet

Vor allem die Bankenwerte dürften von einer Umsetzung der Steuerreform profitieren. Positiv für den Sektor wirken die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt. Sie ziehen an, weil die Steuerreform die Konjunktur stützen und damit die Preise antreiben dürfte und zugleich das Haushaltsdefizit in den USA steigen dürfte. Dazu kommt die Erwartung einer geringeren Bankenregulierung. Für die Aktie von Goldman Sachs geht es vorbörslich um 2 Prozent nach oben und die Titel von JP Morgan ziehen um 2,3 Prozent an.

Im Fokus dürfte auch eine Milliardenübernahme in der US-Gesundheitsbranche stehen, die sich aber bereits abgezeichnet hatte. CVS wird Aetna für rund 69 Milliarden US-Dollar übernehmen, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Mit dem Zusammenschluss entsteht ein Gesundheitskonzern mit einer großen Bandbreite an Angeboten, von Medikamenten bis hin zu Versicherungen. Aetna-Aktionäre erhalten 207 Dollar pro Aktie - 145 Dollar in bar und den Gegenwert von 62 Dollar in CVS-Aktien. Das entspricht einer Prämie von rund 29 Prozent auf den Kurs der Aetna-Aktie Ende Oktober, bevor das Wall Street Journal über einen möglichen Deal berichtet hatte. Die Aetna-Aktie steigt vorbörslich um 3,0 Prozent auf 186,70 Dollar. Dagegen geht es für die CVS-Papiere um 1,4 Prozent auf 74,05 Dollar nach unten.

Walt Disney und 21st Century Fox reden offenbar wieder über den Kauf von Teilen von 21st Century Fox durch den Unterhaltungskonzern. Die Gespräche konzentrieren sich nach Angaben mit dem Vorgang vertrauter Personen auf die Filmstudios Twentieth Century Fox sowie Teile des US-Kabelnetzes und das internationale Geschäft. Zudem gehe es um den 39-Prozentanteil von Fox an dem britischen Bezahlfernsehsender Sky. Disney hatte bereits vor einigen Wochen die Fühler ausgestreckt. Die Gespräche kamen aber zum Stillstand, da sich die Parteien unter anderem nicht auf einen Preis verständigen konnten.

Rupert Murdoch und seine Familie, die 39 Prozent der Stimmrechte an 21st Century Fox halten, dürften bis Jahresende entscheiden, ob das Vorhaben weiterverfolgt werden soll. Der Manager und seine Familie sind Mehrheitsaktionäre auch bei der News Corp, Verlegerin des Wall Street Journals und Eignerin dieser Nachrichtenagentur. Die Aktien von Walt Disney legen um 1,1 Prozent zu.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,79 3,6 1,76 59,2 5 Jahre 2,14 3,8 2,10 21,5 7 Jahre 2,30 3,3 2,26 4,8 10 Jahre 2,39 3,1 2,36 -5,8 30 Jahre 2,78 2,4 2,76 -28,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:19 Fr, 18:16 % YTD EUR/USD 1,1853 +0,05% 1,1846 1,1901 +12,7% EUR/JPY 133,79 +0,01% 133,78 133,37 +8,8% EUR/CHF 1,1654 -0,05% 1,1660 1,1618 +8,8% EUR/GBP 0,8765 -0,65% 0,8823 1,1341 +2,8% USD/JPY 112,88 -0,05% 112,93 112,05 -3,4% GBP/USD 1,3525 +0,74% 1,3426 1,3498 +9,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,79 58,36 -1,0% -0,57 +1,4% Brent/ICE 63,16 63,73 -0,9% -0,57 +7,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,85 1.280,42 -0,4% -5,57 +10,7% Silber (Spot) 16,36 16,44 -0,5% -0,08 +2,7% Platin (Spot) 927,90 939,75 -1,3% -11,85 +2,7% Kupfer-Future 3,08 3,07 +0,4% +0,01 +21,9% ===

