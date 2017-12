Heute wollen wir uns mal den Immobiliensektor etwas genauer ansehen. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass bezahlbarer Wohnraum - vor allem in Ballungszentren - immer knapper wird. In Städten wie München, Düsseldorf oder eben auch Stuttgart sind die Preise für Wohnimmobilien in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Woher kommt denn diese Preisexplosion? Ist diese allein auf die niedrigen Zinsen zurückzuführen? Eine Einschätzung von Alexander Berger, Daubenthaler & Cie., bei Börse Stuttgart TV.