München (ots) - Hubert Aiwanger, Vorsitzender der FREIEN WÄHLER im bayerischen Landtag, zur Meldung "Seehofer verspricht Nachfolger Söder gute Zusammenarbeit":



"Es ist höchste Zeit, dass in Bayern wieder regiert wird. Die Personalquerelen lähmen das Land. Ein handlungsfähiger Ministerpräsident muss zahlreiche politische Baustellen abräumen - von den Straßenausbaubeiträgen über die Stromtrassen bis hin zur dritten Startbahn am Flughafen München. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Doppelspitze Seehofer/Söder funktioniert. Das wird nicht gutgehen."



