Die Rechtsradikalen in der AfD sollten sich nicht zu früh freuen. Der realpolitische AfD-Flügel hat beim Parteitag zwar einen herben Dämpfer erhalten. Doch ihr Frontmann will sich nicht so leicht geschlagen geben.

Für Alexander Gauland ist alles wie immer. "Die AfD tickt gar nicht anders als vorher", sagt der neue Co-Bundesvorsitzende im Deutschlandfunk und redet damit die Turbulenzen um die Neuwahl des Bundesvorstands am Wochenende klein. Denn Gauland selbst war es, der sich in einem brisanten Moment auf dem Delegiertentreffen in Hannover genötigt sah, kurzerhand der Parteitagsregie selbst in die Hand zu nehmen, um ein Abdriften ins Chaos zu verhindern.

Zuvor war die Wahl des als gemäßigt geltenden Berliner AfD-Landeschef Georg Pazderski zum Co-Bundesvorsitzenden neben Jörg Meuthen, der im Amt bestätigt wurde, gescheitert. Pazderski gelang es in zwei Wahlgängen nicht, sich gegen Doris von Sayn-Wittgenstein durchzusetzen. Auch die AfD-Landeschefin in Schleswig-Holstein, die dem rechtsradikalen Parteiflügel um den Thüringer Landeschef Björn Höcke zugerechnet wird, erhielt nicht die notwendige Mehrheit.

Mit einer solchen Pattsituation hatte niemand gerechnet, weil die überraschende Kandidatur Sayn-Wittgensteins niemand auf dem Zettel hatte. Dem Vernehmen nach wurde sie ins Rennen geschickt, um Pazderski zu verhindern. In dieser spannungsgeladenen Phase nahm Gauland schließlich das Zepter in die Hand und nach einem kurzen Hinterzimmergespräch ließen die beiden ihre Kandidaturen fallen. Gauland kandidierte im Anschluss alleine und wurde erwartungsgemäß gewählt.

Pazderski wurde anschließend zum Vizevorsitzenden gewählt, aber nur mit 51 Prozent. Das Ergebnis zeigt den Gemäßigten in der Partei die Grenzen auf. Ihr realpolitischer Kurs ist in der AfD nicht mehrheitsfähig. Die Partei bürgerlicher aufzustellen, um sie in absehbarer Zeit reif für eine Regierungsverantwortung zu machen, wie Pazderski das will, kommt für Meuthen und Gauland jedenfalls nicht infrage. Ihre rigorose Absage dürfte aber kaum zur Beruhigung der Lage beitragen.

Die Kräfte um Pazderski seien auf dem Parteitag zwar geschwächt worden, "aber sie werden sich nicht geschlagen geben", sagte der Bremer Politikwissenschaftler Lothar Probst dem Handelsblatt. "Insofern sind weitere Konflikte im Führungszentrum der AfD vorgezeichnet."

Auf seiner Facebook-Seite kündigte Pazderski bereits an, als Bundesparteivize seine realpolitische Linie weiter verfolgen zu wollen. "Meine Priorität ist die Professionalisierung ...

