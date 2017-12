Die Weihnachtsfeier "Thanx-Mas" der S Immo AG gehört zu den begehrtesten Partys der Branche. Am 1. Dezember 2017 war der Andrang der Gäste im Lokal Heuer am Karlsplatz dementsprechend groß. Das Vorstandsduo Ernst (Vejdovszky) und Friedrich (Wachernig) feierten gekonnt das 30-jährige Jubiläum des Konzerns. Auf den Einzug in den ATX Index wurde auch nochmals angestoßen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...