FLENSBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Die Neuwagen-Rabatte für Fahrer älterer Diesel-Fahrzeuge kurbeln die Autoverkäufe in Deutschland weiter an. Im November wurden 302 600 Autos neu zugelassen, das waren gut 9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Montag in Flensburg mitteilte. Für die Hersteller war es in Deutschland der beste November seit 2006, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte. "Ein Grund dafür sind auch die Umstiegsprämien für ältere Dieselmodelle", sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann. Mit 3,2 Millionen Neuzulassungen liegt der Gesamtmarkt in den ersten elf Monaten 3 Prozent über dem Vorjahr.

Nahezu alle Hersteller bieten inzwischen Rabatte auf Neuwagen, wenn gleichzeitig ein älteres Dieselauto verschrottet wird. Beim Neuwagen entscheiden sich immer mehr Kunden für Benziner und alternative Antriebe. 62 Prozent waren im November Benziner, knapp 4 Prozent Hybrid- oder reine Elektroautos. Der Dieselanteil lag mit 34 Prozent ein Viertel niedriger als vor einem Jahr./bf/DP/she

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039

AXC0182 2017-12-04/16:03