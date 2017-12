Die Investoren an der Wall Street haben die immer näher rückenden massiven Steuersenkungen für Unternehmen und vermögende Privatleute in den USA mit Aktienkäufen gefeiert. Zu den größten Gewinnern zählten die Banken.

Der Dow Jones und der S&P500 legten ein und 0,8 Prozent auf 24.475 und 2662 Punkte zu. Damit markierten sie neue Rekordhochs. Der Nasdaq-Composite gewann 0,7 Prozent auf 6898 Punkte, womit er noch knapp unter der Bestmarke von 6914 Zählern blieb.

"Zwar ist das noch nicht ganz durch, aber der Markt will einfach, dass es passiert", sagte ein Händler in New York. Am Wochenende hatte der Senat die Pläne mit der Mehrheit der Republikaner verabschiedet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...