Der Dow Jones hat in der vergangenen Woche erstmals in seiner Geschichte die Marke von 24.000 Punkten überboten. Beflügelt wurden die Kurse dabei von einem starken Transportsektor, was auch erklärt, warum die jüngsten Aufwärtsimpulse mehr oder weniger an den Tech-Werten vorübergingen. Auf welche Unterstützungen und Widerstände daher im Nasdaq 100 jetzt geachtet werden sollte, erfahren Sie im aktuellen Video. Fokus Wallstreet ist ein Ausblick rund um Themen zum US-Markt. Aus charttechnischer Sicht analysiert Sebastian Hoffmann aktuell spannende Werte bzw. Indizes.