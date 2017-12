WiWo-Online-Kolumnist Andreas Freytag hatte den Grünen vorgeworfen, die FDP nach dem Jamaika-Aus zu dämonisieren. Eine Antwort auf die Vorwürfe.

WirtschaftsWoche-Online-Kolumnist Andreas Freytag hat mich journalistisch angerempelt - weil ihm nicht gefiel, wie ich zuvor die Jamaika-Absage der FDP kritisiert hatte. Insofern er dabei persönlich wurde, soll das der gnädige Mantel der Liebe zum Disput zudecken. Aber: Freytags Versprechen - zu enthüllen, was eigentlich der "Kern der Probleme" gewesen sei, deren sich die FDP nur durch Abbruch der Jamaika-Sondierungen erwehren konnte - erfüllt seine Kolumne nicht. Da helfe ich gerne nach.

Freytag argumentiert, die Flucht der FDP vor der Regierungsverantwortung sei. Ausdruck von Verantwortung. Welch' ein wunderbarer Sophismus! Drohte der FDP tatsächlich, dass in der Regierungsverantwortung die eigenen Ziele unerreichbar gewesen wären? Es ist ja inzwischen bekannt, welche der von der FDP verkündeten wichtigen Zielsetzungen in der Jamaika-Konstellation verwirklichbar waren. Der Soli wäre abgeschafft worden; in der laufenden Legislaturperiode für mindestens 75 Prozent derer, die ihn derzeit zahlen. Und in den Folgejahren, gesetzlich ...

