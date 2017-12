Lauda-Königshofen - Merck-Aktie ist nicht ganz aus dem Schneider - Chartanalyse Aktien des weltweit tätigen Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) wurden nach einem missglückten Ausbruch über die Jahreshochs aus 2015 von 111,85 Euro ab Mai 2017 deutlich abverkauft und bewegten sich in den letzten Wochen auf die Unterstützung von rund 90,00 Euro zu, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...