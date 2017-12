Die Europäische Zentralbank setzt ihre in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe über die Weihnachtszeit aus. Die EZB und die nationalen Notenbanken würden im Rahmen des Anleihenkaufprogramms vom 21. bis zum 29. Dezember keine Schuldentitel erwerben, kündigten die Währungshüter am Montag an.

