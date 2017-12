München (ots) - Nach der Auslosung der Endrundengruppen am Freitag, 1. Dezember 2017, in Moskau haben sich ARD und ZDF auf die Verteilung der Gruppenspiele bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland verständigt. So überträgt Das Erste am Donnerstag, 14. Juni 2018, 17.00 Uhr live das WM-Eröffnungsspiel Russland - Saudi Arabien aus Moskau. Das WM-Finale am Sonntag, 15. Juli 2018, 17.00 Uhr, ebenfalls in Moskau, wird im ZDF zu sehen sein.



Das ZDF überträgt zwei Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde live: am Sonntag, 17. Juni 2018, 17.00 Uhr Deutschland - Mexiko aus Moskau und am Mittwoch, 27. Juni 2018, 16.00 Uhr Südkorea - Deutschland aus Kasan. Das Erste zeigt am Samstag, 23. Juni 2018, 20.00 Uhr das Spiel der deutschen Elf gegen Schweden, das in Sotschi stattfindet.



Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft überträgt Das Erste das deutsche Achtel- und ein mögliches Halbfinale mit der Löw-Elf, das ZDF würde ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung live zeigen.



Innerhalb der ARD übernimmt der Südwestrundfunk (SWR) die Federführung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Die Gesamtfederführung liegt beim ZDF.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination Sport Tel. 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.de