Markenverband kürt SWR Dokumentation "Sind Männer Gesundheitsmuffel?" von Claus Hanischdörfer mit dem "Verbraucherjournalistenpreis" (Kategorie TV/Radio 2017)



Der diesjährige Verbraucherjournalistenpreis des Markenverbands in der Kategorie TV/Radio geht an die SWR Dokumentation "Sind Männer Gesundheitsmuffel?" von Claus Hanischdörfer (Erstendung 26. Juli 2017, SWR Fernsehen). In diesem Jahr wurde der Preis für das Thema "Gesundheit im Alltag - Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung" ausgeschrieben. Der gekürte Film begleitet drei Männer mit unterschiedlichen Lebensweisen und Gesundheitsproblemen. Die Preisverleihung fand am 4. Dezember 2017 in Berlin statt.



SWR Dokumentation "Sind Männer Gesundheitsmuffel?" Männer und Gesundheit: Das passt laut Statistik gar nicht zusammen; Krankheit ist oft so lange kein Thema in Männerkreisen, bis es zu spät ist. Der Film zeigt verschiedene Krankheits- und Genesungsgeschichten - und untersucht, ob Männer wirklich lieber zum TÜV gehen als zur Vorsorgeuntersuchung. Dabei wird zum Beispiel Guido Hülskopf vorgestellt, der nach einem Herzinfarkt wieder zurück in den Alltag finden muss, oder Sven Debritz, der sehr offen mit seinen Erektionsproblemen umgeht und sich an den einzigen Professor für Männergesundheit weltweit, Dr. Frank Sommer, wendet. Außerdem geht es um Lado Fumic, der wegen seines schweren Skiunfalls monatelang kürzer treten musste und nun wieder Vollgas geben will. Vor vier Jahren hatte er allerdings schon einmal einen Zusammenbruch. Hat er aus dem Burnout gelernt? "Sind Männer Gesundheitsmuffel?" ist eine Produktion für die SWR Redaktion "Religion, Kirche und Gesellschaft".



Markenverband e. V. verleiht Verbraucherjournalistenpreis Gekürt werden Beiträge im Medium Print und TV, die komplizierte Fragestellungen alltagsrelevanter Themen aus Sicht des Verbrauchers umfassend und gut verständlich erläutern. Somit verschaffen sie Verbraucherinnen und Verbrauchern die nötige Wissensgrundlage, informierte Entscheidungen zu treffen. Der vom Markenverband gestiftete Preis wurde unter der Schirmherrschaft von Herrn Prof. Dr. Roman Herzog ins Leben gerufen.



Filmautor Claus Hanischdörfer



Claus Hanischdörfer arbeitet seit 2001 als Autor von Dokumentarfilmen und Reportagen für die ARD, den Südwestrundfunk (SWR), das ZDF und Arte. Seine Filme wurden mehrfach ausgezeichnet, darunter der Deutsche Wirtschaftsfilmpreis und der Willi-Bleicher-Preis. Er schloss das Studium an der Hochschule der Medien in Stuttgart mit Diplom ab und sammelte erste Erfahrungen als Redakteur im Sat1-Landesstudio Baden-Württemberg.



