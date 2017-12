Berlin (ots) - Wenn im Februar in Berlin wieder alle Zeichen auf die Berlinale gestellt sind, halten Filmemacher ihre Stoppuhren bereit: Denn der weltweit größte Kurzfilmwettbewerb 99FIRE-FILMS-AWARD geht in eine fulminante Jubiläumsrunde. Seit dem 01. Dezember 2017 können sich Nachwuchstalente und Profis anmelden, um am Wettbewerb teilzunehmen.



Das Ziel: Kreatives Storytelling in 99 Sekunden. Denn länger darf der eingereichte Film nicht sein. Idee, Drehbuch, Dreharbeiten, Schnitt und Sound - alles muss in einer Rekordzeit von 99 Stunden entwickelt und umgesetzt werden. Der Award wird bereits zum zehnten Mal verliehen. Bekannt gegeben wird das diesjährige Thema am 01. Februar 2018. Dann beginnt für die Teilnehmer ein Wettlauf gegen die Zeit.



Ursula Karven bereichert das Komitee bereits seit neun Jahren: "An der Aufgabe reizt mich besonders, zu sehen wie unterschiedlich die kreativen Filmemacher an die Aufgabenstellung gehen. Alle erhalten die gleiche Aufgabe und dennoch ist jeder Film unterschiedlich. Ich bin jedes Jahr auf's Neue fasziniert und wenn ich könnte, würde ich natürlich sofort selbst mitmachen", so die Schauspielerin.



Matthias Schweighöfer, Schauspieler, Regisseur und Mitgründer von Pantaflix, ist im Jubiläumsjahr des Awards erstmalig als Juror dabei: "Ich freue mich sehr auf dieses Feuerwerk von kurzen Filmen. In kurzen Formaten Gefühle, ob Spaß oder Spannung, zu erzeugen, ist manchmal schwieriger als bei einem Langfilm. Hier haben Amateure die gleichen Chancen wie professionelle Filmemacher, was ich auch großartig finde. Es sollte mehr solche Initiativen geben. Ein guter Film muss nicht immer 90 Minuten lang sein."



Auch in diesem Jahr ist die Jury wieder glamourös besetzt und vergibt Preise in den drei Kategorien "Bester Film", "Beste Idee" und "Beste Kamera". Einen weiteren Award erhält zudem der Favorit des Publikums. Nach der Sichtung und der Jurysitzung findet am 21. Februar 2018 die exklusive Preisverleihung mit über 800 geladenen Gästen aus der Unterhaltungs- und Medienwelt sowie aus Wirtschaft, Politik und Sport in Berlin statt.



Wer selbst am Award teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 31. Januar 2018 unter www.99fire-films.de für den weltweit größten Kurzfilmwettbewerb anmelden.



