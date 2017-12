Der Euro hat sich heute, am Montag im späten europäischen Handel mit etwas tiefer Notierungen gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1841 US-Dollar. Im Frühhandel konnte er noch ein Tageshoch bei 1,1880 Dollar markieren.Insgesamt verlief der Handel am Montag aber in ruhigen Bahnen. Wesentliche Kursbewegungen blieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...