Hannover - Die Renditen deutscher Bundesanleihen tendierten in der vergangenen Woche seitwärts, so dass zehnjährige Bunds bei 0,34% liegen, so die Analysten der NORD LB.Leicht höher als in der Vorwoche lägen die Renditen amerikanischer Treasuries bei 2,39%. Der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen notiere damit wieder oberhalb der wichtigen Marke von 200 Basispunkten.

