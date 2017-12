Wien - Trotz der schlechten Performance der vergangenen Jahre hält der Vermögensverwalter Lingohr & Partner Asset Management an seinem Value-Ansatz fest, so die Experten von "FONDS professionell"."Ich bin fest davon überzeugt, dass Value-Investing vor einem Comeback steht", habe Goran Vasiljevic, seit April dieses Jahres Chief Investment Officer und Mitglied der Geschäftsführung von Lingohr, im Interview mit "FONDS professionell" gesagt, das in voller Länge in der soeben erschienenen Heftausgabe 4/2017 veröffentlicht werde.

