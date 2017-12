Baden-Baden (ots) - Dienstag, 05. Dezember 2017 (Woche 49)/04.12.2017



Geänderten Programmablauf für SR beachten!



09.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes Verabschiedung Haushalt 2018



12.10 (VPS 12.09) SR: Innsbruck, da will ich hin! (WH von SA) mit Simin Sadeghi Erstsendung: 03.12.2016 in SWR/SR



12.40 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes Verabschiedung Haushalt 2018



(bis 16.00 - weiter wie mitgeteilt)



Donnerstag, 07. Dezember 2017 (Woche 49)/04.12.2017



Geänderten Titel und Untertitel für SR beachten!



20.15 SR: SAAR3 extra



Innewennzisch Teil 2



Donnerstag, 07. Dezember 2017 (Woche 49)/04.12.2017



Geänderten Titel und Untertitel für SR beachten!



04.40 SR: SAAR3 extra (WH) Innewennzisch Teil 2



Dienstag, 09. Januar 2018 (Woche 2)/04.12.2017



Beitrag für BW und RP ist WH von 23.00 Uhr!



05.25 BW+RP: Närrische Wochen im Südwesten Ahoi, Helau und Ho-Narro (WGH) Närrisches aus Frankenthal Folge 1/4



