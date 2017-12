Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Vancouver, BC (pta032/04.12.2017/16:30) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (Frankfurt: U06)) ("UPCO") freut sich bekannt zu geben, dass es Herrn Don Blackadar zum Projektleiter für Blockchain-Zahlungsanwendungen ernannt hat. Er wird eng mit Herrn Dominic da Assuncao, dem Leiter des Blockchain-Entwicklungsteams, zusammenarbeiten, um Blockchain-Projekte zu planen und zu koordinieren, zu dokumentieren und zu testen.



Herr Don Blackadar ist ein Absolvent der Universität von Alberta (MSc) und ein sehr erfahrener Fachmann mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Informationstechnologie. Als Senior Business Analyst und Projektvermittler konzentriert sich Herr Blackadar auf seine Kernkompetenzen in den Bereichen strategische Geschäftsanalyse und kundenspezifische Softwarebereitstellung mit einem starken Fokus auf Anforderungsdefinition und -dokumentation, Projektplanung und -koordination sowie Qualitätssicherung. Seine Arbeit in der Informationstechnologie umfasste diverse Engagements in den Bereichen Rechtsberatung und Bildung im öffentlichen Sektor, Gesundheitswesen, Freizeit und Tourismus, Transport, Flächenentwicklung, Leistungsverwaltung, Versorgungsunternehmen, kommunale Verwaltung, Einzelhandel, Fertigung und andere Bereiche.



Herr Don Blackadar arbeitet seit 2000 eng mit Dominic da Assuncao an der Bereitstellung und Unterstützung einer komplexen klinischen Anwendung einschließlich mehrerer Aktualisierungen zusammen, die in einem prominenten kanadischen Krankenhaus betrieben wird. Derzeit arbeiten sie an einer wichtigen neuen Version klinischer Unternehmenssoftware, die die Nutzung der Blockchain-Technologie einbezieht.



Herr Andrea Pagani, CEO und President, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass Herr Don Blackadar als Projektleiter für Blockchain-Zahlungsanwendungen unserem Team beitritt. Herr Blackadar wird unserem Unternehmen mit seiner umfassenden Erfahrung und seinem Wissen im Blockchain-Bereich einen enormen Wert hinzufügen. "



Upco hat 330.000 Aktienoptionen zu einem Preis von USD 0,45 für einen Zeitraum von 5 Jahren an Berater des Unternehmens ausgegeben.



Über Upco International Inc.



Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Derzeit ermöglicht die Applikation eine sichere mobile Kommunikation, soziale Medien, den Austausch von Bildern und Standorten, das Aufladen von Gesprächsguthaben, nationale und internationale Anrufe und Chats. Mit der Ergänzung von kommenden Blockchain-Zahlungsdiensten können Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen.



Bitte besuchen Sie http://www.upcointernational.com für weitere Informationen.



IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS



Jag Sandhu, Director und Vice President, Unternehmensentwicklung



