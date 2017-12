Nach dem Parlament hat nun auch der Rat in Brüssel zugestimmt. Die neuen Regeln, bei denen es keine Unterscheidung zwischen Ländern mit und ohne Marktwirtschaft mehr geben soll, werden voraussichtlich zum 20. Dezember in Kraft treten. Lange Zeit hat Europa gerungen, wie es künftig mit Anti-Dumping-Verfahren umgehen soll. Der Knackpunkt dabei ist China: Das Land hatte eigentlich von der WTO die Zusage erhalten, den Status als Marktwirtschaft 2016 zu bekommen. Damit würden Anti-Dumping-Maßnahmen gegen chinesische Importe in die Europäische Union schwieriger. Nach dem europäischen Parlament - das ...

