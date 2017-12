Deutsches Bier ist in den USA schon lange ein Renner, vor allem das Hefeweizen. Jetzt haben die Amerikaner auch das Kölsch für sich entdeckt - auch wenn viele Biere allenfalls dem Namen nach an das Kölner Bier erinnern.

"Nein", sagt Matt Collins und versucht dabei so bierernst zu wirken wie möglich. "Das ist kein Kölsch. Das dürften wir ja gar nicht verkaufen. Es ist 'kolsch style'." Er reicht mir grinsend den transparenten Plastikbecher mit dem KSA, dem "Light and Crisp Kolsch Style Ale", über den Tresen des kleinen Verkaufsstands am historischen Ferry Building an der Embarcadero, der Flaniermeile an der Bucht von San Francisco.

Die Fort Point Beer Co., die das KSA braut, hat ihren Sitz nur wenige Kilometer entfernt im sogenannten Presidio. Früher ein Fort der US-Marine, heute ein Luxuswohn-Resort und Naherholungsgebiet am Fuße der Golden Gate Bridge. Ob er viel "Kolsch Style" verkauft? "Aber ja", bestätigt Matt. "Das ist ein neues Modegetränk." Es ersetzt schon in Trend-Kneipen die Light-Biere der großen Konzerne wie "Coors" oder "Budweiser". Fort Point ist einer der größten Verkäufer der beinahe rheinischen Spezialität im Silicon Valley. Sie macht sich klammheimlich überall in den USA breit.

Die deutschen Restaurants in San Francisco wie Walzwerk, Suppenküche oder Schmidt's ...

Den vollständigen Artikel lesen ...