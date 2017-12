Die Manta GMP für Reinräume der Reinheitsklasse C sind in zwei Geräteserien - als Thin Client sowie Panel PC - zum Fernzugriff im Non-Ex-Bereich auf Prozessleitsysteme erhältlich. Die Bedienstationen erfüllen die konstruktiven Anforderungen an die Reinraumtauglichkeit gemäß EHEDG und der EU-GMP. Damit sind sie außerhalb von Sterilräumen unbedenklich in Laboren und sensiblen Produktionsbereichen ...

