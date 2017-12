Der portugiesische Finanzminister Mario Centeno wird neuer Chef der Eurogruppe. Dies teilte der EU-Rat am Montag in Brüssel mit. Der 50-jährige setzte sich in einer geheimen Abstimmung gegen seinen slowakischen Kollegen Peter Kazimir, den Luxemburger Pierre Gramegna und die lettische Ressortchefin Dana Reizniece-Ozola durch.

Den vollständigen Artikel lesen ...