Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers.

Median Technologies (Paris:ALMDT):

Nombre d'actions composant le capital 11 974 903 Nombre réel de droits de vote*

(déduction faite des actions auto-détenues) 11 930 361 Nombre théorique des droits de vote*

(y compris actions auto-détenues**) 11 951 703

(*) Les actions de préférence de catégorie E sont sans droits de vote

(**) En application de l'article 223-11 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

A propos de Median Technologies: Median Technologies fournit des solutions et des services d'imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance de l'imagerie phénomique pour contribuer l'émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions, MediScan pour le soin des patients, LMS (Lesion Management Solution) pour la gestion des images dans les essais cliniques et notre plateforme d'imagerie phénomique iBiopsy alliées l'expertise de nos équipes contribuent la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d'évaluer la réponse des patients leur thérapie.

Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide, dans une optique de réduction globale de coûts des soins. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis Boston, Median est labellisée Entreprise innovante par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth. Code ISIN: FR0011049824- Code MNEMO: ALMDT. Median est éligible au PEA PME. La société est également labellisée Pass French Tech Promotion 2017-2018. Median Technologies a reçu le Label Tech 40 2017, fait partie de l'index Tech 40 d'EnterNext et est lauréate du palmarès Méditerranée Deloitte/In Extenso Technology Fast 50 2017, prix Société Cotée ». Median est par ailleurs membre du réseau Bpifrance Excellence. Plus d'informations sur www.mediantechnologies.com

