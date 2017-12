Israel setzt so viel Wert aufs Militär wie kein anderes Land. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor - in der die USA nur auf Platz 31 auftauchen. Der Index untersucht das Verhältnis schwerer Waffen zur Bevölkerung.

Israel ist einer Studie zufolge so militarisiert wie kein anderes Land der Welt. Das geht aus dem Globalen Militarisierungsindex (GMI) hervor, den das Internationale Konversionszentrum Bonn (Bicc) am Montag veröffentlichte. So liege das Land beim Verhältnis der schweren Waffen zur Gesamtbevölkerung weit vorn. "Auch das israelische ...

