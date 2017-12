Theresa May drängt auf ein Handelsabkommen mit der EU, doch in den Gesprächen gibt es noch keinen Durchbruch. Brisant bleibt der Streit über der Grenze zu Irland. Eine Entscheidung darüber ist vertagt. Die Szenarien.

Ein kalkulierter Gefühlsausbruch kann in der Diplomatie hilfreich sein. Er liebe Montage, twitterte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Morgen scheinbar gutgelaunt. Die Brexit-Verhandlungen näherten sich dem "ausreichenden Fortschritt". Zuvor war bekannt geworden, dass die britische Premierministerin Theresa May auch bei der dritten Kernforderung der EU nachgegeben hat. Großbritannien verpflichtet sich, die Regulierung im Landesteil Nordirland nach dem Brexit an den EU-Regeln in Irland zu orientieren. So soll eine harte Grenze vermieden werden.

Bei einem Mittagessen sprachen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und May über ein gemeinsam ausgearbeitetes 15-seitiges Papier über die Scheidungsmodalitäten. Neben der Irland-Frage enthält es auch Vereinbarungen zur britischen Austrittsrechnung und zu den Rechten der 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien.

Einen endgültigen Durchbruch wollte Juncker nach dem Essen in Brüssel allerdings nicht verkünden - trotz aller Zugeständnisse. Er sei aber dennoch zuversichtlich, dass die Europäische Union einem Eintritt in die nächste Phase der Gespräche Mitte Dezember zustimmen werde, sagte Juncker nach einem Treffen mit Premierministerin May.

Bekannt wurde, dass das Scheidungspapier zwischen der EU und Großbritannien einen Sonderstatus für Nordirland zu zementieren scheint: Auch nach dem Ausstieg Großbritanniens aus dem Binnenmarkt und der Zollunion soll ...

